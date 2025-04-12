Три знака Зодиака, которым сегодня надо переключиться на проблемы других людей

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Содержание Близнецы Дева Рыбы

Сегодня, 12 апреля, справляться со сложными жизненными обстоятельствами придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них для этого необходимо будет переключиться на проблемы других людей.

Близнецы

Близнецы редко думают об интересах других людей — им бы самим себе успеть угодить, когда сегодня хочется одного, а завтра — совсем другого. Но поскольку в душе они люди неравнодушные, пройти мимо чужих проблем они не могут, вот и сегодня они придут на помощь тем, кто о ней попросит.

Дева

Девы редко кому-либо помогают, поскольку у них всегда находятся собственные проблемы, требующие срочного решения — тут уж не до других. Но сегодня чужая просьба о содействии окажется настолько убедительной, что представители знака не смогут отказать — и не пожалеют об этом.

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Рыбы

Рыбы славятся своим милосердием — их сердце легко растопить, поэтому они часто становятся частью жизни окружающих их людей, помогая им в самых разных — в том числе, и довольно сложных — обстоятельствах. Нынешний день исключением не станет — они обязательно помогут тем, кому хуже, чем им.

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