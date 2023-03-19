Три знака Зодиака, которым сегодня надо предпочесть духовное материальному

День, когда энергии дня будут усиленно нас "приземлять", создавая противовес стремлению к прекрасному и возвышенному – прежде всего искусству. Что в результате выбрать, будет зависеть от каждого конкретного человека – только он сам будет принимать решение и пожинать выращенный ими "урожай". Главное, не поступать против своей воли, даже если к этому будут подталкивать находящиеся рядом люди или сложившиеся обстоятельства.

Сегодня, 19 марта, выбор между духовным и материальным придется сделать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды настоятельно рекомендуют выбрать первое и отказаться от второго.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах – во всех отношениях – земных знаков, особенно трудно воспарить над повседневностью и суетой, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине. Возможно, вырваться в театр им не удастся, но можно хотя бы почитать на ночь стихи любимого поэта.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы чаще всего ставят на первое место карьеру, предпочитая материальные моменты духовным, которые считают второстепенными. Сегодня жизнь представит им доказательства того, что все преходяще, а душа – вечна. Лучшим лекарством для нее станет для представителей знака классическая литература, к которой они не обращались уже целую вечность – в ней они обнаружат много важных для себя подсказок.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, как правило, предпочитающим небеса грешной земле, сегодня можно – и нужно! – предаться своему любимому занятию – витанию в облаках. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, которое необходимо им как для работы, так и для личной жизни. В общем, в данном конкретном случае никто не станет ругать их, как обычно, за пустые мечты.

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