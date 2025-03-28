Три знака Зодиака, которым сегодня надо предпочесть духовное материальному

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Содержание Телец Лев Рыбы

Сегодня, 28 марта, выбор между духовным и материальным придется сделать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды настоятельно рекомендуют выбрать первое и отказаться от второго.

Телец

Тельцам, как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах знаков Злдиака, особенно трудно воспарить над повседневностью и суетой, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине.

Лев

Львы чаще всего ставят на первое место карьеру, предпочитая материальные моменты духовным, которые считают второстепенными. Сегодня жизнь представит им доказательства того, что все преходяще, а душа — вечна, остается только надеяться, что они вынесут из этого важный урок.

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Рыбы

Рыбам, грешной земле, небес сегодня можно — и нужно! — предаться своему любимому занятию — мечтам и иллюзиям. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, которое необходимо им как для работы, так и для личной жизни.

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