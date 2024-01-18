Три знака Зодиака, которым сегодня надо приготовиться к непредвиденным ситуациям

Нынешний день лунного календаря чреват испытаниями, которые выдерживают далеко не все – некоторым придется признать, что они сдались без боя. Тем же, кто не испугается непредвиденных ситуаций и выстоит, вполне могут найти единственно верный выход из них и победит, получив неожиданный в смысле своей приятности результат.

Сегодня, 18 января, испытаниям подвергнутся представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо готовиться к непредвиденным ситуациям.

Телец

Тельцам, которые столкнутся с неожиданной ситуацией, нужно будет – если, конечно, они хотят выйти из нее победителем – бороться с присущей им от природы ленью. Если они смогут развить нужную для решения вопроса активность, их дела пойдут как по маслу – в противном случае им придется смириться с поражением.

Дева

Девы не очень любят неожиданности – они считают, что все должно идти по плану, который они составили для себя и других. Но сегодня что-то пойдет совсем не так, как они это видят, и только от них самих – точнее, от скорости их реакции, которую им придется продемонстрировать – зависит выиграют они в результате или проиграют.

Рыбы

Рыбам, которые, как правило, заняты мечтами о неземной любви, придется столкнуться с обстоятельствами, которые заставят их – возможно, вопреки их желанию – спуститься с небес на землю и решить вопрос. Тем, кто не захочет этого сделать, останется пенять исключительно на себя – больше винить в неудаче им будет некого.

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