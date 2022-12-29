Три знака Зодиака, которым сегодня надо простить своих обидчиков

Нынешние лунные сутки напрямую связаны с силой слова, которые сегодня имеют магическую силу и могут не только всерьез повлиять на нашу жизнь, но и полностью ее изменить. Поэтому сегодня – впрочем, как и всегда – со словами надо обходиться максимально осторожно, а еще лучше – вообще побольше молчать. Также звезды настоятельно рекомендуют простить кого-то из своих обидчиков: слова прощения, особенно если произнести их вслух, магическим образом повлияют на жизненные события того, кто нашел в себе силы забыть зло.

Сегодня, 29 декабря, простить своих обидчиков необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно важен.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – знак довольно злопамятный: их трудно вывести из себя, но, уж коль скоро кому-то удалось это сделать, о прощении не может быть и речи – представители знака будут держать камень за пазухой очень долго. Причем они могут общаться с этим человеком, но при этом по-прежнему обижаться на него. Сегодняшний день благоприятен для того, чтобы забыть об обиде и – наконец-то! – сбросить этот груз с души.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы редко затаивают на кого-нибудь обиду: как правило, они сначала сильно переживают, но проходит день-другой, и они выбрасывают и обидчика, и его слова и действия из головы. Нужно очень постараться, чтобы они долго "пережевывали" то, что их задело. Для такого случая существует сегодняшний день: представители знака могут наконец-то простить своего обидчика, да и забыть о нем.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи настолько обидчивы, что, затаив на человека зло, могут не общаться с ним до конца жизни – своей или его, тут уже как кому повезет. При этом они совершенно не тоскуют о человеке, с которым их связывает длительное совместное прошлое. Если мириться с теми, кто не вписался в выставленные ему параметры, они не захотят, то пусть хотя бы забудут о так называемой "обиде" – дышать сразу станет легче.

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