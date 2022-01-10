Три знака Зодиака, которым сегодня надо уделить внимание своим близким

День благоприятен для новых начинаний, которые в большинстве случаев обещают быть успешными – астрологи считают, что в это время могут исполнится даже те желания, которые до сих пор считались неосуществимыми, так что важно не упустить судьбоносный шанс. Единственное, о чем не стоит забывать в пылу исполнения желаний, так это о близких людях – нужно провести с ними хотя бы немного времени.

Сегодня, 10 января, уделить время семье должны представители всех знаков Зодиака, но для трех из личная жизнь особенно важна.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которым в последнее время было лень проявлять нежные чувства по отношению к близким людям, теперь придется искупать свою вину и возвращать моральные долги. Утомленные невниманием домашние могут поставить вопрос, как говорят в таких случаях, ребром, и представителям знака ничего не останется, как выполнить свои обязанности по отношению к ним – например, погулять в парке или устроить домашний ужин, на котором будут присутствовать все члены семьи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сегодня нужно вспомнить о пожилых родственниках, которые тщетно пытаются привлечь к себе внимание представителей знака, которые отговариваются наличием большого количества дел. Сегодня же необходимо спрятать подальше все причины, которые мешают им общаться с близкими людьми, и отправиться на встречу с ними. Неожиданно для себя они хорошо проведут время – их общение оставит по себе приятные воспоминания.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам повезет больше других – их ждет романтическое свидание, на которое их обязательно позовет любимый человек, в противном случае отношения с ним могут разладиться, а этого не хочет никто – ни он, ни представители знака. Последним необходимо заранее позаботиться о том, чтобы во время встречи никто не заскучал: желательно, например, устроить второй половинке приятный сюрприз, над которым тщательно поработать.

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