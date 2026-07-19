Три знака Зодиака, которым сегодня надо заняться творчеством

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Правда, это не значит, что можно вообще ничего не делать — хороший результат даст любая творческая деятельность, поэтому звезды настоятельно рекомендуют особое внимание уделить именно ей.

Сегодня, 19 июля, творчеством можно заниматься всем знакам Зодиака, но три из них получат от нее не только удовольствие, но и пользу.

Близнецы

Близнецы, как один из самых креативных знаков зодиакального круга, творческую составляющую вносят в любые — даже бытовые — занятия. На этот раз они, скорее всего, решат облагородить пространство собственного жилья — квартиры или дачи.

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Весы

Весы, как один из самых чувствительных к искусству знаков Зодиака, могут создать его произведение практически из ничего. Сегодня для этого подойдет старая бабушкина вышивка, винтажное кружево и и их фантазии они могут сделать как роскошную наволочку для диванной подушки, так и картину.

Водолей

Водолей, как самый непредсказуемый из всех зодиакальных знаков, в творчестве ведет себя соответственно. Таким — свойственным преимущественно им — креативным занятиям они посвятят свое время и сегодня, и, возможно, им даже удастся создать нечто гениальное.

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