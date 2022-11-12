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Три знака Зодиака, которым сегодня надо заняться уборкой

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
2309
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня надо заняться уборкой

Один из самых опасных лунных дней, когда негатив властвует над людьми безраздельно. Именно поэтому время благоприятно для генеральной уборки, которая должна коснуться всех сфер жизни и деятельности, но особое внимание – в силу того, что на календаре выходной – необходимо уделить своему жилью, выметая из него весь негатив – как в прямом, так и в переносном смысле. 

Сегодня, 12 ноября, заняться очищением окружающего пространства звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них уборка будет особенно важной. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам очень трудно расставаться с вещами – в любви к ним они зачастую превосходят даже таких тряпичников, как Девы. Но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им навести порядок в шкафах, перебрав все, что там находится, и избавившись от ненужного. Невероятно, но факт: после такой уборки представители знака заметят, что отношения с любимым человеком, зашедшие в тупик, наладятся. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам наряду с облагораживанием окружающего пространства неплохо было бы навести порядок в голове, упорядочив мысли, которые у них в последнее время "скачут" в разные стороны. Представителям знака необходимо определиться с приоритетными целями, а уже под них "подверстать" все свои соображения – так они образуют стройный ряд, а действовать будет легко и просто. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, по мнению звезд, сегодня необходимо сделать генеральную уборку в доме ли квартире, выметя пыль и мусор из самых дальних углов, в которые представители знака очень редко заглядывают. Именно там скапливается негатив, как правило, оседающий даже на мусоре. После таких процедур дышать в помещении станет гораздо легче, да и дела – даже запущенные – очень быстро пойдут на лад. 

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Дата публикации
Просмотры
2309
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