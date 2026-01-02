Три знака Зодиака, которым сегодня не помешает осторожность

Гороскоп / © Credits

Чрезмерная активность может негативно повлиять на самочувствие, что в первый день года особенно нежелательно.

Сегодня, 2 января, активные действия должны быть сопряжены с осторожностью у всех знаков Зодиака, но для трех из них она особенно важна.

Овен

Овнам нежелательно по привычке, которая давно стала их второй натурой, действовать стремительно. Прежде чем начать активное движение им необходимо продумать как все свои действия так их последствия — как позитивные, так и негативные — и только после этого начинать работать.

Лев

Львам, которые чаще всего любят себя в искусстве, а не искусство в себе, на этот раз — ради улучшения собственного имиджа в глазах окружающих — захочется свернуть горы, и они, без раздумий и колебаний, кинутся это делать, в результате чего могут окончательно обессилеть.

Стрелец

Стрельцам, которые, как правило, сначала делают и только потом думают, и на этот раз не изменят этому правилу. Поставив перед собой цель, они начнут с усердием — к счастью, в переносном смысле — биться головой об стену, хотя «дверь», которая может к ней привести, будет находиться рядом.

