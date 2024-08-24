Три знака Зодиака, которым сегодня не помешает посторонняя помощь

День, когда даже далеким от креатива и творчества людям будут приходить в голову поистине гениальные и – вне зависимости от рода занятий – творческие идеи. Алеко не все в выходной день возьмутся за их реализацию, но тем, кто все-таки решит за это взяться, в одиночку справиться с задачей не удастся.

Сегодня, 24 августа, решить важную – скорее всего, профессиональную – задачу в одиночку не смогут представители всех знаков Зодиака, но трем их них точно не обойтись без посторонней помощи.

Лев

Львы слишком горды для тог, чтобы принимать чужую помощь они предпочитают оказывать ее сами, но сегодня им придется пересмотреть свои жизненные принципы и принять помощь из других рук. В противном случае они ничего не смогут добиться, а это вряд ли их устроит.

Весы

Весам, как вечно колеблющимся и ищущим тчку опоры людям, сегодня понадобится человек, который поможет ему ее обрести. Каким образом это произойдет, зависит от каждого конкретного представителя знака, но единым останется одно – помощь к ним придет извне.

Стрелец

Стрельцы настолько самоуверены, что даже у бога могут спросить, чем ему помочь. Однако сегодня все сложится с точностью до наоборот – им самим может понадобится чья-то помощь, и необходимо принять ее е только с готовностью, но и – желательно! – с благодарностью.

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