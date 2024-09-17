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Три знака Зодиака, которым сегодня не помешает принять успокоительное

Три знака Зодиака, которым сегодня не помешает принять успокоительное

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День не самой доброй и позитивной энергетики, в течение которого каждому из нас придется пройти ряд испытаний, от исхода которых во многом будет зависеть будущее благополучие. Самое главное в это время – сохранять спокойствие, а для этой цели хороши любые доступные цели – в том числе, и гомеопатического или медикаментозного характера. 

Сегодня, 17 сентября, сохранять спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них для этого не помешает принять успокоительное. 

Рак 

Раки – один из самых легко возбудимых знаков Зодиака, при этом они не вспыхивают, а медленно погружаются в омут отчаяния. В таких случаях они нуждаются в средствах, помогающих поддержать моральный дух. Алкоголь звезды не рекомендуют, а вот пару таблеток валерьянки не повредят. 

Весы 

Весы, которых астрологи представляют как исключительно спокойный и уравновешенный знак, становятся таковыми только после того, как перестают колебаться из стороны в сторону – в этот период они, наоборот, впадают в беспокойство, которое может снять только успокоительный чай. 

Водолей 

Водолеи – знак творческий, и процесс создания чего-то прекрасного не может не возбуждать – в хорошем смысле слова – его представителей. Но, поскольку позитивный стресс влияет на нашу психику так же сильно, как и негативный, без мятного чая на ночь прийти в себя не удастся. 

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