Три знака Зодиака, которым сегодня не помешает успокоительное

День самой мощной в лунном календаре энергетики, которая не лучшим образом отражается на психике человека. Особое напряжение почувствуют те, у кого она нестабильна: такие люди могут в течение дня часто переходить от хорошего настроения к плохому и на нем фиксироваться. Постоянным спутником каждого из нас станет раздражительность, с которой – разумеется, только в особо сложных случаях – можно будет справиться при помощи успокоительного.

Сегодня, 1 июля, от перманентной раздражительности могут страдать представители всех знаков Зодиака, но трем из них без успокоительного не обойтись.

Спокойные и психически уравновешенные Тельцы (21.04 – 21.05), как известно, остаются таковыми до того времени, пока количество раздражающих факторов не перейдет в качество, и они не войдут в раж, круша все на своем пути. Сегодня такой вариант событий особенно актуален, поэтому представителям знака необходимо принять меры: бокал красного вина не только успокоит их, но и примирит с действительностью.

Раки (22.06 – 22.07), которые являются самым чувствительным знаком Зодиака, и в любой другой – более спокойный – день могут находиться в эмоционально нестабильном состоянии, сегодня же они особенно будут подвержены неспокойным энергиям дня. Лучший способ взять себя в руки – принять рекомендованное врачом лекарство, если же такого нет, выпить чай с седативными травами – например, мятой, мелиссой и пустырником.

Спокойные Козероги (22.12 – 20.01) в случаях, когда обстоятельства заставляют их вспылить, могут повести себя неадекватно, поэтому под влиянием сегодняшней раздражительности они будут способны на многое. Поскольку лекарствами представители знака не злоупотребляют, а седативными – особенно, лучшим средством для них сегодня станет валерьянка – желательно не в каплях, а в таблетках.

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