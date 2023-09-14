Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня не рекомендуется покидать родные стены

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которым сегодня не рекомендуется покидать родные стены

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Самый опасный день лунного гороскопа, когда силы зла становятся необычайно сильными и способны нанести человеку серьезный вред – причем, как снаружи, так и изнутри: вероятно обострение психологических – и психических – проблем. Сопротивление им становится практически невозможным, поскольку силы – как физические, так и моральные – практически стремятся к нулю. Но выход есть: необходимо как можно меньше общаться с окружающими и – разумеется, по возможности – не покидать стен родного дома. 

Сегодня, 14 сентября, покидать родные стены нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно посидеть дома. 

Овен 

Овны – в силу присущей им импульсивности – не любят сидеть дома, поэтому используют любую возможность для того, чтобы улизнуть из него. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им воздержаться от «побега» – вольно или невольно они могут встрять в конфликт, выбраться из которого окажется не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Телец

Тельцы, которые редко выходят из себя, сегодня, скорее всего, будут пребывать как раз в таком – взрывоопасном – состоянии, что не самым лучшим образом отразиться как на окружающих людях, так и на них самих. Единственный способ этого избежать – отказаться от общения с другими людьми, чего можно достичь, только оставшись дома. 

Весы

Весам противопоказано покидать стены своего дома, поскольку только в нем они могут сохранить столь важное для них душевное равновесие. За его порогом они столкнуться с массой раздражающих факторов – от повстречавшихся на их пути людей до ситуаций, в которые они могут попасть – каждая из них в этот день станет для них эмоциональной ловушкой. 

Читайте также:

Почему уже есть графики отключений и будут ли сидеть украинцы без света, пока свет будут продавать за границу

Почему уже есть графики отключений и будут ли сидеть украинцы без света, пока свет будут продавать за границу

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
204
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация