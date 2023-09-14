Три знака Зодиака, которым сегодня не рекомендуется покидать родные стены

Самый опасный день лунного гороскопа, когда силы зла становятся необычайно сильными и способны нанести человеку серьезный вред – причем, как снаружи, так и изнутри: вероятно обострение психологических – и психических – проблем. Сопротивление им становится практически невозможным, поскольку силы – как физические, так и моральные – практически стремятся к нулю. Но выход есть: необходимо как можно меньше общаться с окружающими и – разумеется, по возможности – не покидать стен родного дома.

Сегодня, 14 сентября, покидать родные стены нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно посидеть дома.

Овен

Овны – в силу присущей им импульсивности – не любят сидеть дома, поэтому используют любую возможность для того, чтобы улизнуть из него. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им воздержаться от «побега» – вольно или невольно они могут встрять в конфликт, выбраться из которого окажется не так просто, как кажется на первый взгляд.

Телец

Тельцы, которые редко выходят из себя, сегодня, скорее всего, будут пребывать как раз в таком – взрывоопасном – состоянии, что не самым лучшим образом отразиться как на окружающих людях, так и на них самих. Единственный способ этого избежать – отказаться от общения с другими людьми, чего можно достичь, только оставшись дома.

Весы

Весам противопоказано покидать стены своего дома, поскольку только в нем они могут сохранить столь важное для них душевное равновесие. За его порогом они столкнуться с массой раздражающих факторов – от повстречавшихся на их пути людей до ситуаций, в которые они могут попасть – каждая из них в этот день станет для них эмоциональной ловушкой.

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