Три знака Зодиака, которым сегодня не рекомендуется тратить деньги

Желательно свести общение с окружающим к минимуму — так удастся не потратить энергию на конфликты. В этот день также не рекомендуется транжирить деньги — об этом впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 16 ноября, тратить деньги попусту не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно проявить бережливость.

Близнецы

Близнецам, которые обожают тратить деньги, звезды настоятельно рекомендуют обращаться с ними максимально осторожно, особенно если незнакомый или малознакомый человек будет склонять их к покупке вещи, о приобретении которой они не думали.

Рак

Раков, которым не свойственно транжирство, звезды в это время призывают к особой аккуратности в финансовом плане. Желание совершить авантюрный и необдуманный поступок может оказаться сильнее их, а риск, с большой долей вероятности привести к серьезным финансовым потерям.

Козерог

Козерогам, которые всегда тщательно планируют траты, на этот раз могут изменить своим принципам и начать скупать все, что попадется на глаза. При этом в запале они, скорее всего, не обратят внимание на скрытые дефекты купленных вещей, которые обнаружатся впоследствии.

