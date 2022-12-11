Три знака Зодиака, которым сегодня не следует никому подражать

Нынешний лунный день не лучшим образом влияет на личность человека, и прежде всего это проявляется в том, что недобрые силы в лице окружающих всеми способами пытаются лишить его индивидуальности. Ему навязывают – как единственно правильное – неприемлемое для него мнение, создают условия, при которых он вынужден поступить не так, как хочет, или заставляют подражать лидерам мнений или иконам красоты и стиля.

Сегодня, 11 декабря, подражать кому-либо, лишаясь при этом собственной уникальности, не следует всем представителям знаков Зодиака, но три из них в таком случае рискуют вовсе потерять себя.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, основу личности которых составляет двойственность, часто находят себе объект для подражания, с которого берут пример буквально во всем. Правда, продолжается такой процесс чаще всего недолго, после чего представители знака перестают видеть идеал в кумире, чтобы через какое-то время выбрать новый. Но сегодня разочарование может оказаться уж очень болезненным, поэтому желательно не очаровываться – хотя бы сегодня.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – не самый уверенный в себе знак Зодиака: как правило, для того, чтобы утвердиться в каком-либо мнении, им необходимо опереться на авторитетного человека, который либо подержит, либо опровергнет его. В большинстве случаев ничего плохого в этом нет – как известно, одна голова хорошо, а две – лучше, но сегодня тот, к кому представители знака обратятся за советом, может банально обмануть их, так что лучше положиться на собственный ум.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы настолько критически относятся к себе, что это всерьез занижает их самооценку, а чтобы ее повысить, они ищут человека, который, как им кажется, был бы чем-то похож на них, но при этом обладал большей уверенностью в себе. При этом они совершенно не учитывают разницу в мировоззрении, возрасте и даже внешности, которые делают такое сравнение некорректным. Так что лучше искать источник уверенности в самих себе, а не в сомнительных знакомствах.

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