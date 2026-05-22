Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит браться за серьезные дела

От более продолжительных проектов следует отказаться или хотя бы перенести их на несколько дней — на начало следующей рабочей недели.

Сегодня, 22 мая, почувствовать прилив энергии могут почувствовать представители всех знаков Зодиака, но трем из них желательно браться только за те дела, которые можно завершить до вечера.

Овен

Овны любой проект в любой день стараются «закрыть» максимально быстро, поэтому нынешнее «пожелание» звезд они воспримут с радостью — оно вполне уложится в их собственные планы, то есть, никаких проблем у представителей знака — особенно в пятницу — точно не возникнет.

Дева

Девы как главные перфекционисты зодиакального круга торопиться не любят — они предпочитают действовать спокойно, доводя любое свое дело до совершенства. Поэтому сегодня им для работы необходимо выбрать заведомо несложный проект, который не потребует от них много времени.

Водолей

Водолеи, приступая к воплощению в жизнь очередной — новой — идеи, сами не знают, сколько времени и усилий им придется на нее потратить. Возможно, не удастся это сделать и теперь, в таком случае представителям знака нужно хотя бы постараться быстро довести его до логического конца.

