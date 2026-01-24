Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит бросаться словами

Гороскоп / © Credits

Ни в коем случае нельзя никого обижать и оскорблять, категорическое табу — желать другому человеку зла, даже в мыслях: оно обязательно вернется к тому, от кого исходит.

Сегодня, 24 января, представителям всех знаков Зодиака рекомендуется говорить как можно меньше, а для трех из них бросаться словами и вовсе категорическое табу.

Овен

Овны, как правило, обязаны негативными высказываниями в адрес других людей своей вспыльчивости, которая толкает их на резкие слова и поступки. Избежать подобного поведения можно только в том случае, если представителям знака удастся сдержаться и промолчать.

Дева

Девы отпускают критические замечания редко, но метко: человек, которого они обидят, еще долго будут вспоминать их слова. Конечно, упрашивать представителей знака быть добрее к окружающим их людям бессмысленно, но можно посоветовать им хотя бы помолчать.

Стрелец

Стрельцы заслуженно пользуются репутацией не самого тактичного знака из-за того, что они сначала говорят и только потом думают. Сегодня же их способность отпускать нетактичные комментарии возрастет в разы, значит, им сегодня лучше молчать и слушать, а не говорить, не подумав.

