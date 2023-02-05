Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит делать резких движений

День, когда во что бы то ни стало необходимо сохранять душевное равновесие, не позволяя себе сильных эмоций – как положительных, так и отрицательных. Не стоит суетиться, спешить, делать резкие движения – как в прямом, так и в переносном смысле: вообще, чем меньше человек будет "вибрировать", тем спокойнее – а значит, и доброжелательнее по отношению к нему окажется окружающее его пространство.

Сегодня, 5 февраля, отказаться от резких движений необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо сохранять душевное и физическое спокойствие.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – один из самых беспокойных знаков Зодиака, им и час трудно посидеть без действия, а о целом дне и говорить не приходится – тут, как говорится, миссия невыполнима. Но сегодня звезда настоятельно рекомендуют им отказаться от привычки все время что-то делать, поскольку в результате они могут совершить нечто, о чем впоследствии пожалеют – не стоит рисковать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды советуют не делать резких движений в переносном смысле слова: как можно меньше общаться с окружающими. В противном случае они – под влиянием разыгравшейся у них в это время мании величия – могут наговорить лишнего и, как следствие, нажить врагов. Ну а поскольку просить представителей знака быть скромное – пустое занятие, выход один – закрыть рот на замок.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые привыкли работать в режиме 24/7, все-таки неплохо было бы вспомнить, что сегодня воскресенье, а этот день желательно посвящать отдыху. Те, кто не прислушается к рекомендациям звезд, рискуют – так сказать, в пылу трудового энтузиазма – что-нибудь порвать, разбить или сломать – в зависимости от того, чем именно они будут заниматься.

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