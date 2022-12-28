Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит делиться ни с кем личными вещами

Астрологи самых разных школ считают эти лунные сутки – временем покоя, когда в человеческой жизни не происходит ровным счетом ничего – ни плохого, ни хорошего. Поэтому самому человеку не стоит предпринимать какие-либо действия, которые могут этот покой нарушить: отправляться в поездки – даже короткие, переходить на новую работу, перебираться на новое место жительства. Нельзя также давать кому-то – даже на время – свои личные вещи, это может привести к неприятным последствиям.

Сегодня, 28 декабря, одалживать кому-либо свои вещи звезды не рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая щедрость особенно нежелательна.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов с полным правом можно назвать самым нежадным знаком Зодиака – они, образно говоря, могут снять с себя последнюю рубаху, если их об этом попросят. Сегодняшний день не станет исключением – они готовы будут поделиться с близким другом чем угодно, но звезды настоятельно не рекомендуют им этого делать: в противном случае они могут никогда больше не увидеть вещь, которую попросили просто "поносить".

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не страдают жадностью и охотно делятся с другими тем, что имеют, но чаще всего они даже не подозревают, к каким последствиям их доброта может привести. Человек, которому они сегодня отдадут что-то из своего гардероба или кошелька, может – специально или нечаянно, совершенно не подозревая о такой возможности – отнять удачу, которая сопутствует им в последнее время – не стоит ею рисковать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам сегодня нежелательно одалживать кому-либо деньги. Дело в том, что у каждого человека свои отношения с этим ресурсом, и, если в данный момент он очутился на мели, значит, что-то сделал не так – в чем-то ошибся. Он должен сам, а не при помощи представителей знака все исправить, в противном случае он и сам не вернется в полноводный денежный поток, и того, кто ему помог, за собой утащит.

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