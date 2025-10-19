ТСН в социальных сетях

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит идти на поводу у своих желаний

День чистой и благотворной энергетики, которую не стоит нарушать злыми словами и непорядочными поступками, поэтому необходимо сдерживать свои порывы — нельзя идти на поводу у своих желаний, особенно неразумных, так можно нарушить всемирную гармонию и вызвать недовольство высших сил.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 19 октября, идти на поводу у своих желаний не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них потакание им особенно нежелательно.

Близнецы

Близнецы, которые известны своей слабостью к шопингу, решат сделать очередной набег на ближайшие магазины. Звезды настоятельно рекомендуют не торопиться исполнять это желание — оно не улучшит представителям знака настроение, но при этом нанесет удар по бюджету.

Рак

Ракам, которые, в принципе, доброжелательны, сегодня могут почувствовать, что им очень сложно общаться с окружающими. Первым желанием его представителей станет желание дать всем отпор, но звезды не советуют им этого делать — коллеги будут им полезны в работе.

Скорпион

Скорпионам — особенно тем из них, кто склонен подпитывать свою энергию флиртами и романами, захочется стать активном участником новой любовной истории. Однако человек, на которого падет их выбор, вместо приятных эмоций может принести неприятные.

