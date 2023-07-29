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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит избегать неприятных разговоров

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит избегать неприятных разговоров

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день предназначен для улаживания проблем и решения вопросов, точки над «и» в которых не были поставлены в свое время, и поэтому «зависли». Сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы закрыть тему, чего бы она ни касалась, но, поскольку речь идет о выходном дне, несложно предположить, что речь будет личной сферы. Возможно, разговор, который предстоит в это время, окажется неприятным, но избегать его не стоит – после него всем станет легче. 

Сегодня, 29 июля, неприятный разговор с близким человеком возможен у представителей всех знаков Зодиака, но трем из ни в коем случае не стоит его избегать. 

Ценящие только собственное мнение Львы (23.07 – 21.08) редко прислушиваются даже к тем, кто является для них авторитетов, а об остальных и говорить не приходится. Но сегодня звезды все-таки советуют им выслушать мнение старшего родственника, даже если его слова покажутся представителям знака неприятными – сделанный из разговора вывод может разобраться в непростой житейской ситуации. 

Рассудительные Весы (24.09 – 23.10) редко откладывают неприятные разговоры на потом – как правило, они стараются такого рода дела завершать как можно быстрее, чтобы не висели камнем на душе. Но на этот раз по какой-то – возможно, не зависящей от них – причине отношения с кем-то из близких людей оказались невыясненными до конца. Придется потратить, а заодно и нервы, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. время 

Козерогам (22.12 – 20.01), которые умеют хорошо работать и не умеют выяснять отношения, особенно если это касается любимых людей – в таких случаях они всегда теряются и замыкаются в себе. Сегодня велика вероятность того, что человек, которого представители знака считали своей второй половинкой, захочет освободить их от своего присутствия в их жизни – после такой беседы ничего кроме облегчения они не почувствуют. 

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Дата публикации
Просмотры
5190
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