Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит изображать из себя Юлия Цезаря

День, когда, чем бы мы ни занимались, необходимо сосредоточиться на решении одной-единственной задачи – распылять свои силы категорически не рекомендуется. Образно говоря, не стоит изображать из себя Юлия Цезаря, который – если верить историкам – мог делать несколько дел одновременно – ничего путного из этого не получится.

Сегодня, 12 октября, работать над решением одой задачи необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно изображать из себя Юлия Цезаря, который могу делать сразу несколько дел.

Близнецы

Близнецам – по причине сегодняшней рассеянности – не стоит браться за несколько дел сразу, поскольку они с трудом смогут сосредоточиться даже на одном из них. Результатом – с большой долей вероятности – станет полное фиаско по всем – как деловым, так и бытовым – направлениям.

Весы

Весы – не самые организованные люди на свете, которым зачастую бывает не под силу сосредоточиться на одном задании, а о нескольких и говорить не стоит. Поэтому сегодня представителям знака особенно важно избегать ситуации, при которой придется решать несколько задач одновременно.

Козерог

Козероги надумают совместить решение профессиональных вопросов с домашними хлопотами. В результате закончить вовремя проект им не удастся, а домашние дела окажутся незавершёнными, так что необходимо определиться с тем, что для них важнее, а остальные отложить на потом.

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