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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит конфликтовать со своими друзьями

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит конфликтовать со своими друзьями

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда самые разные – объективные и субъективные – обстоятельства будут подталкивать нас к ссорам и конфликтам. Раздражение, которое будут вызывать окружающие люди, необходимо "гасить", что особенно важно по отношению к родным, близким и друзьям – ссора с ними вряд ли входит в чьи-то планы.

Сегодня, 8 января, раздражительность по отношению к окружающим будет подталкивать к конфликтам представителей всех знаков Зодиака, но трем из них грозят ссоры с друзьями.

Близнецы

У Близнецов отношения с друзьями часто строятся по принципу "игра в одни ворота": они считают, что те должны жертвовать для них всем, от них же взамен не требуется ничего. Сегодня ситуация проиграется с точностью до наоборот – друзья используют представителей знака, что им очень не понравится.

Рак

Раки могут столкнуться с предательством близкого человека. Кто-то, кому они доверили свой секрет, охотно сделает его достоянием широкой общественности, причем просто так, от скуки, а не из-за злого умысла. Представителям знака сегодня нужно поменьше откровенничать.

Козерог

Козероги, жизненный девиз которых "я использую", поступают подобным образом со всеми, включая друзей. Сегодня представителей знака может ожидать серьезный облом – их "жертвы" откажутся впредь оставаться такими, что их не только удивит, но и озадачит.

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Дата публикации
Просмотры
136
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