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Содержание Рак Стрелец Рыбы

Сегодня, 30 июня, ломать голову над важной задачей не стоит представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них она решится сама по себе.

Рак

Ракам, которые всегда рады свалить работу — а с ней и груз ответственности — на кого угодно, кроме них самих, обрадуются, что в данном случае за них все сделают звезды или высшие силы — тут уж кому что больше нравится. Но и они будут удивлены тем, как хорошо и быстро все разрешится.

Стрелец

Стрельцы любят и умеют решать проблемы, поэтому режим, при котором нужно сидеть и ждать, когда все произойдет само по себе, для них настоящее испытание. В таком случае звезды рекомендуют им найти себе какое-то другое — менее важное — занятие, которое позволит им дать Вселенной время.

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Рыбы

Рыбы с удовольствием отвлекутся от решения важной задачи, чтобы предаться своему любимому занятию — погружению в глубины собственной души. Ну а пока они будут мечтать о счастливых поворотах — прежде всего в личной жизни, — ответ на важный вопрос придет сам по себе.