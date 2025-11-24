- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит мстить своим обидчикам
День, когда взаимопонимания между людьми стремится к нулю: в личной жизни возможны ссоры, на работе — конфликты.
Тем не менее в это время также может сложиться ситуация, при которой у каждого появится возможность свести счеты с обидевшим нас человеком — делать этого не рекомендуется.
Сегодня, 24 ноября, припомнить былые обиды могут представители всех знакам Зодиака, но трем из них особенно опасно кому-либо мстить.
Овен
Овны, отличающиеся злопамятностью и мстительностью, не упускают возможности при каждом удобном припомнить зло человеку, который их задел. Нынешний день исключением не станет, однако звезды настоятельно рекомендуют им отказаться от мести — так навредят не другим, а себе самим.
Стрелец
Стрельцы, будучи людьми незлопамятными, очень быстро забывают обиды. Сегодня же в представителях знака может проснуться несвойственная им мстительность, которая не доведет их до добра — они получат сдачи, если, конечно, пойдут на поводу у злых мыслей.
Козерог
Козероги не так часто затаивают злобу на кого-либо — они предпочитают вылить свой гнев сразу, не откладывая процесс возмездия в долгий ящик. Но сегодня они могут решить, что пришло время ответить на обиду обидой — в таком случае бумеранг может дать о себе знать очень быстро.