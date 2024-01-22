Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ни на кого обижаться

День, когда люди становятся чрезвычайно мнительными, из-за чего они принимают на свой счет любое резкое или неприятное замечание, даже если оно не имеет к ним никакого отношения, поэтому не стоит обижать других и обижаться на кого бы то ни было.

Сегодня, 22 января, конфликтовать с кем-либо нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно обижаться на тех, с кем они поссорятся.

Телец

Тельцы, которые, как известно, гневаются редко, но метко, сегодня могут разозлиться на кого-то из знакомых, а, получив зеркальный ответ, обидятся на того, кого сами – первыми – начали задирать. Прежде чем оскорбиться и затаить зло, им неплохо было бы подумать о том, что в случившемся есть как минимум половина их вины.

Близнецы

Близнецам сегодня – как никогда – важно держать язык за зубами: слишком велик риск ввязаться в конфликт, выйти из которого будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, сохранить хорошие отношения будет несложно – главное, не затаивать обиду, даже если для нее есть основания, а простить.

Рак

Раки обижаются редко, но уж коль скоро такое произойдет, то надолго впадают в статус жертвы и = даже если очень захотят – не смогут из этого состояния выйти. На самом деле хуже они в таком случае делают только себе: держать на душе такой камень довольно тяжело, поэтому лучше не взваливать его на себя.

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