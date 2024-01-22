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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ни на кого обижаться

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ни на кого обижаться

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда люди становятся чрезвычайно мнительными, из-за чего они принимают на свой счет любое резкое или неприятное замечание, даже если оно не имеет к ним никакого отношения, поэтому не стоит обижать других и обижаться на кого бы то ни было.

Сегодня, 22 января, конфликтовать с кем-либо нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно обижаться на тех, с кем они поссорятся. 

Телец 

Тельцы, которые, как известно, гневаются редко, но метко, сегодня могут разозлиться на кого-то из знакомых, а, получив зеркальный ответ, обидятся на того, кого сами – первыми – начали задирать. Прежде чем оскорбиться и затаить зло, им неплохо было бы подумать о том, что в случившемся есть как минимум половина их вины. 

Близнецы 

Близнецам сегодня – как никогда – важно держать язык за зубами: слишком велик риск ввязаться в конфликт, выйти из которого будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, сохранить хорошие отношения будет несложно – главное, не затаивать обиду, даже если для нее есть основания, а простить. 

Рак 

Раки обижаются редко, но уж коль скоро такое произойдет, то надолго впадают в статус жертвы и = даже если очень захотят – не смогут из этого состояния выйти. На самом деле хуже они в таком случае делают только себе: держать на душе такой камень довольно тяжело, поэтому лучше не взваливать его на себя. 

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