Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ни на кого повышать голос

День, когда даже самые спокойные и уравновешенные люди могут стать нервозными и раздражительными. Напряжение, буквально разливающееся в атмосфере, достигнет своего пика в середине дня, а потом резко пойдет на спад, поэтому вечер можно – и нужно – посвятить отдыху. Тем не менее, за утро можно наломать дров, испортив отношения с окружающими.

Сегодня, 18 августа, ссориться с теми, кто находится рядом, не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит даже повышать голос на них.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на присущее им добродушие и благожелательность, часто повышают голос, разговаривая с окружающими – им кажется, что так их слова звучат весомее. Возможно, зачастую это действительно бывает так, но сегодня приведет к прямо противоположному результату: человек, которого представители знака захотят убедить в своей правоте, всерьез обидится.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – всегда и в любой ситуации – уверены, что знают все лучше других, что, впрочем, не мешает им ошибаться. Сегодня они – по не самой лучшей своей привычке – начнут доказывать кому-то из окружающих свою правоту. Ну, а поскольку их утверждения окажутся сомнительными, представители знака могут потерять контроль над собой и повысить голос – так бывает, когда они неправы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы только кажутся спокойными и безобидными: если вывести их из себя, они вполне могут показать характер. В таких случаях доказывать свою правоту при помощи доводов они не умеют: им кажется, что чем громче они будут говорить – а иногда и кричать – темп легче и быстрее им удастся одержать верх над собеседником, которого таким образом легко превратить во врага.

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