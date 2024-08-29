Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ни с кем общаться

Нынешний день – несмотря на его будний статус – звезды советуют провести в одиночестве, если же такой возможности не представится, нужно хотя бы как можно дальше находиться от людей – даже близкие могут стать источником неприятных эмоций, которые испортят день.

Сегодня, 29 августа, провести день в уединении желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит ни с кем общаться.

Овен

Овнам сегодня – как и в любой другой день – вряд ли стоит кого-то бояться, а вот сами они вполне могут представлять опасность для окружающих, поскольку е в состоянии будут сдержать свой – неизвестно откуда взявшийся – гнев, так что лучше им отказаться от общения.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут особенно уязвимы, а, значит, и опасны для окружающих: решив, что их хотели обидеть, они могут «дать сдачи», но при этом не рассчитать свои силы, что не лучшим образом скажется на их отношениях – как с близкими, так и с малознакомыми людьми.

Стрелец

Стрельцы, которые редко думают, о чем говорят, в этот день станут уж совсем несдержанными на язык, что очень сильно заденет за живое находящихся рядом с ними людей. Именно поэтому звезды настоятельно советуют им воздержаться от общения – зачем наживать себе врагов?

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