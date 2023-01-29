Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ничего готовить

Один из самых тяжелых дней лунного календаря, он неблагоприятен для любых дел – как домашнего, так и хозяйственного свойства. Даже работу по дому – например, ремонт или генеральную уборку – можно только планировать, а вот реализацию своих намерений лучше перенести на другое время. Нежелательно также готовить, особенно если речь идет о званом обеде для родных или друзей: конечно, они никого не отравят, но результат не оправдает ожиданий.

Сегодня, 29 января, готовить не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лучше и вовсе не заходить на кухню.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – не самые большие в Зодиаке любители кулинарии, сами они обходятся небольшим набором скромных, но, на их взгляд, полезных продуктов, а праздники предпочитают отмечать в заведениях общественного питания – кафе или ресторанах. Но сегодня им захочется приготовить что-нибудь особенное – например, напечь блинов: увы, они только испортят ингредиенты, которые придется выбросить.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – непревзойденные кулинары, а их коньком являются блюда домашней кухни, в приготовлении которых им нет равных. Именно поэтому представителям знака будет особенно обидно понять, что многократно проверенный ими рецепт, по которому они готовили чуть ли не с самого детства, по какой-то причине ждал сбой. Их огорчению не будет предела, а лучший способ его избежать – ничего не готовить вообще.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, чего уж тут греха таить, не очень любят готовить и не являются в этом деле виртуозами. Но сегодня, получив новый рецепт – то ли вычитанный в интернете, то ли услышанный по телевизору, – они захотят тут же воплотить его в жизнь. И совершено напрасно это сделают, потому что смогут в соответствии с ним приготовить только нечто совершенно несъедобное, что все члены семьи дружно откажутся есть.

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