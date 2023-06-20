Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никого критиковать

День негативной энергетики, которая отражается прежде всего на моральном состоянии человека: под ее влиянием мы становимся агрессивными и раздражительными, что не лучшим образом отражается на наших отношениях с окружающими. Сегодня не стоит ни с кем ссориться, конфликтовать, ругаться, враждовать и – особенно! – нельзя никого критиковать.

Сегодня, 20 июня, критиковать кого-либо нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них поиск недостатков у других – категорическое табу.

Уверенные в себе Львы (23.07 – 21.08) привыкли считать, что только у них самих нет недостатков, в то время как все остальные являются просто скопищем разнообразных пороков. Неудивительно, что представители знака – с учетом их высокомерия – часто делают окружающим замечания критического характера. Но сегодня звезды особенно не рекомендуют им этого делать – можно получить симметричный ответ.

Рассудительные Девы (22.08 – 23.09) не всегда могут отказать себе в желании покритиковать кого-то из окружающих, не забыв при этом упомянуть, что они гораздо лучше разбираются в предмете спора. Однако сегодня им лучше промолчать, поскольку оппонент может оказаться не только знающим, но и напористым, и после его отповеди представители знака окажутся не в самом приятном положении.

Не страдающие тактичностью Стрельцы (23.11 – 21.12) часто говорят окружающим неприятные вещи – не по злобе, а просто потому, что сказали их, не подумав. Сегодня – впрочем, как и всегда – звезды настоятельно рекомендуют им тщательно подумать над каждым своим словом, в противном случае они могут обидеть человека, который ни в чем перед ними не провинился.

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