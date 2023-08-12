Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никому доказывать свою правоту

Один из самых опасных дней лунного календаря, чреват конфликтами на всех уровнях. Вспыхивают они из-за незначительных поводов, а то и вовсе без них – просто потому что атмосфера наэлектризуется до такой степени, что искры будут сыпаться на нас со всех сторон. Конечно, всех ссор избежать не удастся, но нужно хотя бы постараться минимизировать столкновения с окружающими – они могут привести к неприятным последствиям.

Сегодня, 12 августа, спорить с кем бы то ни было нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит никому доказывать свою правоту.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам было бы неплохо принимать как аксиому тот факт, что не только они, но и другие люди имеют право на свою точку зрения. Этого понимания им зачастую не хватает, поэтому они во что бы то ни стало стремятся доказать окружающим свою правоту, не обращая внимания на доводы, которые им приводят. Такое выяснение отношений вряд ли будет способствовать хорошим отношениям с оппонентом.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не стоит ни с кем спорить по простой, но очень важной причине: они могут крупно ошибиться, поэтому, доказывая свою правоту, только зря потратят время и силы. К тому же, поставят себя в глупое положение, в котором представители знака могут оказаться в подобном случае: лучше уж вообще не встревать в споры и конфликты, чем выяснять отношения без надежды выиграть спор.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы очень удивляются, когда кто-то начинает с ними спорить: они уверены, что знают все и всегда знают лучше других, поэтому не стоит им возражать. Вот и сегодня их может возмутить даже не собственно предмет спора, а тот факт, что кто-то решил поставить под сомнение их знания и опыт. Но сегодня они вполне могут оказаться неправы, что не самым лучшим образом скажется на их самооценке.

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