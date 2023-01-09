Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никому верить

День, несмотря на то, что он выпадает на понедельник, категорически не подходит для начала новых дел – лучше завершить старые, чтобы они не тянули назад и не мешали идти к поставленной цели. Также велика вероятность совершить ошибку – как профессионального, так и личного свойства, попав под чужое влияние и поступив не так, как хочется, а следуя "доброму" совету кого-то из окружающих.

Сегодня, 9 января, прислушиваться к чужому мнению не рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них вообще нельзя никому верить.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны вспыльчивы и решительны, но при этом прямодушны – они редко обманывают кого-либо сами, поэтому не ожидают подобного поведения от других. Чтобы не стать жертвой чужой лжи, звезды настоятельно советуют им сегодня фильтровать получаемую от окружающих информацию, а еще лучше – вообще никому не верить, в противном случае они впоследствии могут пожалеть о том, что стали жертвой своей наивности.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы привыкли перепроверять информацию, которая приходит к ним от кого бы то ни было, и ничего не принимают на веру, тщательно анализируя любые факты, которые становятся их достоянием. Однако сегодня они вполне могут довериться мнению человека, которого считают авторитетом, и серьезно проколоться, поступив в соответствии с его советом. Звезды предостерегают их от того, чтобы идти у кого-то на поводу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – при всех свойственных им недостатках – обладают и массой положительных качеств, одно из которых – вера в людей. Этим правдорубам, которым и в голову не приходит лгать, трудно поверить, что кто-то может их обмануть. Те, кто хорошо знает повадки представителей знака, часто пользуются этой их особенностью, но хотя бы сегодня им стоит вспомнить о том, что некоторые лгут как дышат, и никому не верить на слово.

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