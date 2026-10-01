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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
2414
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никуда ездить

День активных действий, которые будет нам диктовать мощная и креативная энергия Луны и звезд.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Главное направить ее в нужное русло — на решение вопросов, которые особенно важны в данное время. А вот куда-либо — даже недалеко — в этот день лучше не ездить.

Сегодня, 1 октября, отправляться в путешествия не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно никуда не ездить

Телец

Тельцы-домоседы не любят куда-либо ездить, но на этот раз их неожиданно охватит желание путешествовать. Вот только именно сегодня условия для поездок — даже непродолжительных — сложатся не самые благоприятными: могут возникнуть недоразумения с гостиницей или форс-мажор с билетами.

Весы

Весы любят путешествовать, но удачной поездку, которая начнется в это время, можно будет назвать с большой натяжкой: спотыкаться — в переносном, а не в прямом смысле — представителям знака придется на каждом шагу, поэтому, возможно, им стоит перенести путешествие.

Рыбы

Рыбы, обожающие любые водоемы, вполне могут решить — хотя бы на день — отправиться к ближайшему озеру или реке, чтобы п восстановить силы — как моральные, так и физические. Но, поскольку в пути может возникнуть серьезная заминка (необходимо учитывать нынешние реалии), им лучше остаться дома.

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