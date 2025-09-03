Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит обращать внимания на мелочи

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Близнецы Весы Козерог

Сегодня, 3 сентября, впрочем, как и в любой другой день, переживать из-за пустяков не рекомендуется представители всем знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно неприемлемо.

Близнецы

Близнецы, отличающиеся общительностью, будут неприятно удивлены, узнав, что люди, которых они считали своими друзьями, негативно о них отзываются. Первой реакцией будет обида, но уже через несколько часов они поймут: их нужно просто вывести за круг своего общения.

Весы

Весы, являющиеся натурами ранимыми, могут получить повод для переживаний на рабочем месте: профессиональной зависти пока еще никто не отменял. Впрочем, очень быстро представители знака осознают: нервничать не стоит — свое первенство нужно подтверждать делом.

Реклама

Козерог

Козероги из-за тщательно скрываемой неуверенности в себе часто страдают от приступов ревности. Вот и сегодня они могут заподозрить вторую половинку в неверности и начать переживать по этому поводу. К счастью для представителей знака, весомого повода для ревности у них не будет.

Читайте также: