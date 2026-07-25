Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит обращать внимание на мелочи

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При этом не стоит обращать внимание на неприятные мелочи, которые могут испортить настроение, но, к счастью, никакой угрозы они нести не будут.

Сегодня, 25 июля, заниматься только масштабными делами во всех сферах жизни необходимо предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не обращать внимание на мелочи.

Рак

Ракам, которые нынешний день — впрочем, как и любой другой выходной — решат посвятить наведению порядка и уюта в доме, стоит поставить перед собой одну, но очень важную цель — например, приготовить обед для всей семьи, а на мелочи — виде недомытого пола — можно и пренебречь.

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Дева

Для Дев, которые — как минимум в десятый раз за последнюю неделю — захотят привести в порядок шкафы с одеждой, мелочей в этом деле, как правило, не существует, но сегодня им стоит отказаться от полной ревизии содержимого — ее желательно провести в облегченном и ненавязчивом режиме.

Козерог

Козероги, которые продолжают работать, несмотря на выходные, все-таки стоит устроить себе «разгрузочный день», сосредоточившись исключительно на важном, но одном-единственном деле, от решения остальных — более мелких — задач желательно отказаться, перенеся их начало недели.

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