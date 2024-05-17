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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит обращать внимания на огорчения

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит обращать внимания на огорчения

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной позитивной энергетики, когда удаются любые дела – правда, преимущественно те, что были начаты ранее, к новым лучше не приступать. Неприятности, которые возможны в это – как и в любое другое – время, не будут иметь ни продолжения, ни значения – позитив дня сведет их на нет. 

Сегодня, 17 мая, неприятности быстро рассеются в жизни представителей всех знаков Зодиака, но трем из них вообще не стоит обращать внимания на огорчения. 

Дева

Девы, как знак рассудительный и трезвомыслящий, не склонны делать из мухи слона – они всегда понимают, что произошло, и чем эти события для них чреваты. Сегодня звезды облегчат их задачу: беспокоиться вообще не стоит, поскольку все огорчения рассеются как дым. 

Весы 

Весы редко достигают полного душевного комфорта – всему виной постоянные колебания, которые заставляют их переходить от эйфории к отчаянию, а затем обратно. Нынешний день позволит им отдохнуть от перманентных волнений, оставив только радость. 

Водолей 

Водолеи, как один из самых оптимистичных знаков Зодиака, и в любое другое время игнорируют разного рода неприятности: они уверены, что все обойдется, и часто именно так и происходит. Сегодня же им и вовсе не о чем беспокоиться – их огорчения уже к вечеру исчезнут без следа. 

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