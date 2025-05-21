Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит опасаться окружающих людей

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Содержание Скорпион Козерог Рыбы

Сегодня, 21 мая, окружающие будут настроены по-доброму в отношении всех знаков Зодиака, но трем из них можно никого не опасаться.

Скорпион

Скорпионы по природу недоверчивы — жизненный опыт учит их тому, что обмануть может любой — в том числе и близкий — человек. Но сегодня, по мнению звезд, им не стоит никого опасаться: люди, которые находятся рядом с ними, будут настроены исключительно на добро.

Козерог

Козероги — наверное, самый подозрительный знак Зодиака: пытаясь проникнуть в суть чужих замыслов, они, подобно автору детективного романа, постоянно задают себе вопрос: «Какой у этого человека интерес?» Но сегодня они могут расслабиться — никто не станет строить им козни.

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Рыбы

Рыбы и сами иногда замышляют что-то недоброе по отношению к другим людям, поэтому они хорошо знают, о чем говорят — точнее, думают, тем более что в действиях окружающих они часто узнают себя. В этот день такое «отражение в зеркале» им не понадобится — все будут к ним добры.

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