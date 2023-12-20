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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит откладывать важный разговор

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит откладывать важный разговор

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день как будто бы специально создан для того, чтобы проанализировать события, произошедшие в нашей жизни за последнее время, найти совершенные за этот период ошибки и признать их. Иногда для этого придется пообщаться с человеком, который пострадал от наших действий. 

Сегодня, 20 декабря, признавать свои ошибки важно для всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно необходимо поговорить с теми, кого обидели. 

Телец 

Тельцы могут долго терпеть злые шутки и насмешки окружающих, но уж коль скоро решат «дать сдачи», то надолго отобьют охоту их задевать. Иногда они перебарщиваю и становятся не обиженными, а обидчиками – сегодня им обязательно нужно поговорить с теми, кому от них досталось, и извиниться. 

Дева 

Девы могут быть довольно острыми на язык, из-за чего могут обидеть кого-то просто так, незаслуженно, но, надо отдать им должное, осознав свою вину, они стремятся извиниться, вот только их не всегда хотят слушать. Сегодня им надо найти возможность искупить свою вину – не стоит тащить такой моральный груз в новый год. 

Водолей 

Водолеи не назовешь особо мстительными, но они вполне могут обидеть кого-то, так сказать, по недоразумению, а потом удивляются, почему человек, которого это коснулось, их избегает. При этом восстановить отношения не так уж сложно – чтобы все выяснилась, достаточно просто поговорить. 

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Дата публикации
Просмотры
183
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