Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
775
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит отмахиваться от советов других людей

День, когда любая деятельность, должна быть направлена не на разрушение, которое может затронуть не только окружающий мир, но и наше собственное существование, а на созидание.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В это время также необходимо прислушиваться к советам других людей — сегодня они окажутся очень полезными.

Сегодня, 4 октября, рекомендации, которые решат дать окружающие, важно принять во внимание всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно от них не отмахиваться.

Телец

Тельцам — совершенно неожиданно! — добрый совет дадут недоброжелательно настроенные по отношению к ним люди. При этом совершенно неважно, какими побуждениями будут продиктованы их слова –главное, что им удастся разрешить серьезную проблему.

Весы

Весам звезды настоятельно советуют с большим вниманием отнестись к советам, которые дадут им пожилые родственники — их жизненный опыт позволит не только вычленить проблему и найти ее корни, но и найти правильный выход из сложившейся ситуации.

Козерог

Козерогам, привыкшим решать проблемы самостоятельно, необходимо обратиться за моральной помощью к друзьям. Поскольку они эмоционально не вовлечены в ситуацию, им удастся взглянуть на нее объективно, а их советы будут отличаться рассудительностью и практичностью.

