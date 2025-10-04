Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит отмахиваться от советов других людей

Гороскоп / © Credits

В это время также необходимо прислушиваться к советам других людей — сегодня они окажутся очень полезными.

Сегодня, 4 октября, рекомендации, которые решат дать окружающие, важно принять во внимание всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно от них не отмахиваться.

Телец

Тельцам — совершенно неожиданно! — добрый совет дадут недоброжелательно настроенные по отношению к ним люди. При этом совершенно неважно, какими побуждениями будут продиктованы их слова –главное, что им удастся разрешить серьезную проблему.

Весы

Весам звезды настоятельно советуют с большим вниманием отнестись к советам, которые дадут им пожилые родственники — их жизненный опыт позволит не только вычленить проблему и найти ее корни, но и найти правильный выход из сложившейся ситуации.

Козерог

Козерогам, привыкшим решать проблемы самостоятельно, необходимо обратиться за моральной помощью к друзьям. Поскольку они эмоционально не вовлечены в ситуацию, им удастся взглянуть на нее объективно, а их советы будут отличаться рассудительностью и практичностью.

