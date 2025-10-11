Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит отправляться в поездки

Гороскоп / © Credits

Реклама

Главное, не упустить удачный момент и не растранжирить креативную энергию, а направить ее в нужное русло — на решение вопросов, которые особенно важны в это время. А вот отправляться в путешествия — даже недалекие — в это время не рекомендуется.

Сегодня, 11 октября, отправляться в путешествия не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно отказаться от перемещений в пространстве

Телец

Тельцы не любят сниматься с насиженного места, поэтому их не манят путешествия, но на этот раз ими неожиданно овладеет желание отправиться, куда глаза глядят. Увы, именно сегодня условия для поездок сложатся не самые благоприятные, поэтому лучше от них отказаться.

Реклама

Весы

Весы в последний момент могут передумать куда-либо ехать, но поскольку транспорт они уже закажут, а отель — забронируют, отказаться от нее окажется не так-то просто. Тем не менее, им стоит перенести путешествие, какого бы рода — делового или личного — оно ни было, на другое время.

Рыбы

Рыбы, обожающие любые водоемы, вполне могут купить путевку и отправиться за границу к морю — благо, там еще продолжается бархатный сезон. Однако в этот день представителям знака не стоит торопиться –поездка может быть не только некомфортной, но и откровенно опасной.

Читайте также: