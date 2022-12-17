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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит отвечать изменой на измену

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит отвечать изменой на измену

Фото: Getty Images

Символ нынешних лунных суток – обман и предательство, с которыми можно столкнуться на всех уровнях. Так, именно сегодня можно обнаружить, что ребенок ясельного возраста уже научился говорить неправду, коллеги замышляют какую-то интригу у нас за спиной, а близкий человек завел себе очередную пассию. Главное в такой ситуации – не становиться с ним на один уровень и не отвечать изменой на измену: вряд ли сложившиеся обстоятельства послужат в таком случае оправданием. 

Сегодня, 17 декабря, отвечать ударом на удар, а изменой на измену нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой вид мести особенно неприемлем. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овны на любое оскорбление – или то, что они считают оскорблением – реагируют практически мгновенно: не разобравшись, они кидаются в атаку, давая сдачи и правым, и виноватым. Сегодня их несдержанность и нежелание оценить все обстоятельства, может сыграть с ними злую шутку: решив отомстить, они уже завтра узнают, что любимый человек ни в чем перед ними не виноват, а измена останется на их совести. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки острее других знаков Зодиака реагируют на измену близких людей. Как правило, в таких случаях они замыкаются в себе, плачут и обижаются на весь мир. Но сегодня – так уж встанут звезды – представителям этого знака захочется мести в виде измены, причем быстрой – практически моментальной. Тем не менее звезды настоятельно советуют им не спешить, поскольку уже завтра они пожалеют о принятом сегодня решении. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, надо отдать им должное, не станут изменять просто так – без весомой на то причины: чаще всего поводом для походов налево у представителей знака являются романтические чувства, которые эти сдержанные и скупые на эмоции люди испытывают гораздо чаще, чем мы можем предполагать. Желание отомстить им, как и всем остальным, тоже не чуждо, однако сегодня они вряд ли окажутся довольными результатом. 

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Дата публикации
Просмотры
1260
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