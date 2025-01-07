Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит переоценивать – или недооценивать – свои возможности

День внутренних трансформаций, которые, как правило, приходят к душевному равновесию – ее нам в последнее время так не хватает. Неожиданно появится возможность разобраться и сложившихся обстоятельствах, которые помогут не только сориентироваться в жизненной ситуации, но и и оценить свои способности и возможности.

Сегодня, 7 января, оценить свои способности и возможности необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно их не переоценивать.

Овен

Овнам, всерьез настроившимся на карьерный рост, придется отложить грандиозные планы на некоторое время. Они еще не готовы к штурму профессиональных вершин – им необходимо поднакопить знаний, умений и физических сил, иначе планируемый триумф легко превратится поражение.

Рак

Ракам звезды категорически не рекомендуют предаваться их любимому занятию – скромничать. Сегодня они могут получить предложение занять завидную должность или перейти на новое место работы – в любом случае необходимо отвечать согласием.

Козерог

Козерогам крайне важно трезво оценить свои возможности в сфере личной жизни. Тем, кто сейчас задумался об ее устройстве, захочется проанализировать свои качества, которые могут позволить – или не позволить – им понравиться человеку, которому они симпатизируют.

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