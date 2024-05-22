Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит переоценивать свои силы

Нынешний день переполнен энергией, но доверять ей не стоит – она может оказаться обманчивой, дав человеку ложную надежду на то, что он в состоянии достичь любой цели. На самом деле далеко не всем, несмотря на переизбыток энергии, удастся воплотить в жизнь свои смелые планы.

Сегодня, 22 мая, сделать все задуманное не удастся представителям все знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не переоценивать свои силы.

Лев

Львам, обладающим повышенной самооценкой, часто бывает свойственно завышать свои силы и возможности, но сегодня они превзойдут даже сами себя. Впрочем, вероятная в этот день неудача не заставит представителей самоуверенного знака усомниться в себе.

Козерог

Козероги, которые чувствуют себя неприкаянными, когда ничем не заняты, все-таки не должны брать на себя больше, чем они могут сделать. В противном случае потеряют много сил и времени впустую, что приведет к разочарованию и недовольству собой.

Рыбы

Рыбы, уверенные в своей привлекательно в глазах противоположного пола, сегодня все-таки должны посмотреть на себя объективно. Возможно, человек, которому они симпатизируют, им, мягко говоря, не по зубам, так что не стоит настаивать на своем – романтическом – сценарии отношений.

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