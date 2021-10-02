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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит похваляться своими успехами

Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит похваляться своими успехами

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День негативной энергетики, когда ссоры и конфликты будут возникать без повода – практически на ровном месте, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться или хотя бы свести его к минимуму. Еще одна характеристика этого времени – желание хвалить себя и хвастаться своими достижениями, что будет характеризовать нас не лучшим образом. 

Сегодня, 2 октября, бахвальство и выпячивание своего "я" противопоказано всем знака Зодиака, но для трех из них они – категорическое табу. 

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, по натуре являющимся скромными и застенчивыми, хвастовство не свойственно, возможно, именно поэтому в их "исполнении" это качество выглядит особенно уродливо. Не хотите выглядеть смешными в глазах окружающих вас людей, удалите слово "я" из своего лексикона и не говорите о себе как о примере для подражания, даже если на самом деле так и есть. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы в силу своей практичности имеют все основания для того, чтобы презентовать себя в лучшем свете, но это не значит, что они должны так делать – во всяком случае, в этот день. Дайте возможность оценить вас и результаты ваших трудов другим людям, и вы будете приятно удивлены, узнав, насколько высока ваша профессиональная и человеческая репутация. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги почувствуют непреодолимое желание выделиться из толпы, продемонстрировав – причем не без хвастовства – свои достижения тем, кто вас окружает. Звезды рекомендуют вам удержаться от этого, поскольку результат будет прямо противоположным ожидаемому: вместо похвалы и восхищения вы можете получить незаслуженное осуждение и обидное пренебрежение.

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