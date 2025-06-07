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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
366
Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит помогать всем без разбора

Астрологи называют нынешний день временем милосердия и сострадания, когда нужно приходить на помощь другим людям. Правда, они забывают упомянуть о том, что оказывать содействие — по самым разным причинам — нужно далеко не всем.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 7 июня, приходить на помощь другим людям нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них все-таки не стоит делать это без разбора.

Рак

Раки, пожалуй, самый сердобольный знак Зодиака — его представители готовы помогать всем, не особо при этом разбираясь, действительно ли человек нуждается в их участии или просто обманывает их. Сегодня речь пойдет как раз о случае беззастенчивого использования их в своих интересах.

Стрелец

Стрельцы готовы броситься на помощь другому человеку по первому зову, не поломав при этом, не навредят ли они в результате. Сегодня, прежде чем начать действовать, им неплохо было бы подумать о том, что подопечный должен преодолеть все препятствия сам — без посторонней помощи.

Козерог

Козероги, решив заняться решением чужих проблем, могут — незаметно для других и для себя — перейти личные границы того, о ком решат позаботиться, взяв под контроль его жизнь, что совершенно недопустимо. Звезды рекомендуют им ограничиться советами, не настаивая на следовании им.

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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