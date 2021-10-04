Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит потакать своим желаниям

День чистой и благотворной энергетики, которую не стоит нарушать злыми словами и непорядочными поступками, поэтому необходимо сдерживать свои порывы – потакая своим желаниям, особенно неразумным, можно легко нарушить всемирную гармонию и вызвать недовольство высших сил.

Сегодня, 4 октября, идти на поводу у своих желаний не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них потакание особенно нежелательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые известны своей слабостью к шопингу, решат сделать очередной набег на ближайшие магазины, чтобы пополнить свою коллекцию одежды, обуви и безделушек. И тот факт, что их шкафы и антресоли уже не вмещают то, что было куплено ранее и надето буквально пару раз (а то и вовсе не надето), их ничуть не смущает. Тем не менее звезды настоятельно рекомендуют им не торопиться исполнять это желание – оно не улучшит представителям знака настроение, а вот хаос в систему домашнего хранения внесет наверняка.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые, в принципе, доброжелательны, сегодня могут почувствовать, что им очень сложно общаться с окружающими их людьми, поскольку последние раздражают их чрезвычайно – причем как по поводу, так и без. Первым желанием его представителей станет желание дать отпор всем, кто позволит себе хотя бы посмотреть на них косо, но звезды не советуют им этого делать. Во-первых, на всех их все равно не хватит, а во –вторых, так легко можно испортить свою репутацию спокойного и уравновешенного человека.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы склонны подпитывать свою жизненную энергию многочисленными флиртами и романами, не зря представители знака считаются лучшими любовниками Зодиака. Вот и сегодня им захочется стать активным участником новой любовной истории, которая кажется им на редкость перспективной. Однако человек, на которого падет их выбор на этот раз, вместо приятных эмоций может принести неприятные, так что лучше пройти мимо него.

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