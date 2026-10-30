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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит пренебрегать своим здоровьем
День мощной позитивной энергетики, когда нельзя менять свои убеждения и отказываться от заранее принятых решений.
Дел — и серьезных — предстоит много, поэтому очень важно, чтобы на них хватило моральных и физических сил. Возможно, именно сейчас необходимо уделить внимание состоянию своего здоровья.
Сегодня, 30 октября, серьезные дела предстоят представителям всех знаков Зодиака, но трем из них в связи с этим не стоит пренебрегать состоянием своего здоровья.
Рак
Раки, которые «плавают» в чистой воде, пристрастны как к окружающему миру, так и к собственному — внутреннему — содержанию. Моральные «шлаки» и «токсины» причиняют им физическую боль и моральные страдания. Пора очистить организм от всего, что мешает ему полноценно функционировать.
Дева
Девам, которые любят вкусную и одновременно изысканную пищу, сегодня необходимо проследить за тем, чтобы она была максимально полезной. Главное — не употреблять продукты, которые могут негативно сказаться на их самочувствии в частности и состоянии здоровья — в целом.
Стрелец
Стрельцам, которые пользуются репутацией одного из самых подвижных знаков Зодиака, в этот день крайне важно остерегаться травм, поскольку последствия они могут иметь самые непредсказуемые. Даже небольшой ушиб или растяжение придется лечить очень долго.
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