Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит принимать деловые предложения

День негативной энергетики, которую, тем не менее, можно использовать в благих для человека целях. Именно сегодня, проанализировав свои действия последнего времени, можно обнаружить ту самую – роковую – ошибку, после которой все пошло наперекосяк, и – что очень важно – исправить ее. В этот день можно обсуждать новые проекты, но не стоит приступать к их реализации – время для этого еще не пришло. Нежелательно также принимать деловые предложения, они могут оказаться с подвохом.

Сегодня, 20 января, принимать деловые предложения не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не стоит этого делать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам важно быть максимально осторожными в отношениях с деловыми партнерами, которых они не проверили в деле – слишком велика вероятность мошенничества с их стороны. Выгодная подработка, которую они могут предложить, скорее всего, станет пустой тратой времени – материального вознаграждения за работу не последует. Единственное, что представители знака могут почерпнуть из этой истории, так это новый опыт, но они вряд ли в нем нуждаются.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам сегодня могут предложить бизнес-сотрудничество, для которого им необходимо будет вложить деньги в новое дело, которое якобы обещает высокие доходы, а значит, и дивиденды. Звезды рекомендуют представителям знака вспомнить о своей привычке тщательно взвешивать любое свое жизненное и профессиональное решение и подойти к нынешнему именно с этой точки зрения. А для начала хотя бы поинтересоваться, действительно ли проект, в который им предлагают инвестировать, может приносить прибыль – интернет им в помощь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям могут предложить сменить работу, расписав вакансию, которую они могут занять, в самых ярких красках: и зарплата высокая, и условия работы комфортные, и коллектив замечательный, и возможности карьерного роста высокие. На самом деле – и не стоит этому удивляться – все окажется, мягко говоря, не совсем так, поэтому велика вероятность того, что представители знака, согласись они на данное предложение, очень быстро уволятся и попытаются вернуться на старое место – главное, чтобы их взяли обратно.

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