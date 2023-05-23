Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит принимать важные решения

День, который астрологи называют временем кардинальных перемен, подталкивает к активным и решительным действиям – как в профессиональной и бытовой деятельности, так и в личной жизни. А вот принятие важных решений сегодня показано далеко не всем – существует вероятность серьезной и, что немаловажно, солидной ошибки.

Сегодня, 23 мая, принимать серьезные решения нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них делать выбор категорически не рекомендуется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, несмотря на кажущуюся поверхность и легкомыслие, применимая важные решения, видят самую его суть, поэтому крайне редко ошибаются. Но сегодня прозорливость и интуиция могут изменить представителям знака, поэтому они – неожиданно для самих себя – сделают ошибку. Избежать ее можно будет только одним-единственным способом: не принимая никаких решений.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, пожалуй, самые расчетливые представители Зодиака, они умеют взвешивать все «за» и против и сводить «дебет» с «кредитом», даже если речь идет не о цифрах, а о духовных материях. Но именно этим и будет обусловлена их сегодняшняя слабость: в их рассуждения вкрадется ошибка, что, в свою очередь, приведет к неверному результату, так что сегодня важного выбора им лучше не делать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, как правило, недолго думают над принятием решений: они сначала делают, а потом искренне недоумевают, почему все у них так неудачно получилось – как говорится, вкривь и вкось. Но сегодня они легко могут ошибиться, даже если хорошо подумают на тем, как им поступить в той или иной ситуации: в их рассуждениях обнаружится ошибка, поэтому и результат окажется неверным.

Читайте также: