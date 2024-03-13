Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит пытаться угодить всем

Нынешний день – не самый простой в общении: отношения с окружающими людьми необходимо выстраивать, а не полагаться на наитие, согласно которому все сложится само по себе. В отношении чужой раздражительности важно относиться с терпением, а критику воспринимать с пониманием, но это не значит, что нужно стараться быть хорошими для всех – это бесполезное занятие.

Сегодня, 13 марта, приложить максимум усилий, которые позволят избежать ссор и конфликтов, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но при этом трем из них не стоит пытаться угодить всем – сделать это все равно не удастся.

Рак

Раки превыше всего ценят мир и лад в семье, поэтому стараются во всем угождать своим близким даже если это идет вразрез с их собственными интересами. Сегодня звезды не советуют им поступать подобным образом – они все равно не смогут умилостивить всех, да и вообще, похоже, пора показать, что и у них есть характер.

Весы

Весы не выносят чужой раздражительности – она на энергетическом уровне выбивает их из привычной колеи, поэтому представителям этого – во всем стремящегося к равновесию – знака проще уступить, чем множить в окружающем их пространстве негативные вибрации. Однако сегодня такая тактика может вызвать противоположный результат.

Рыбы

Рыбам нравится производить на окружающих приятное впечатление, хть оно и не всегда соответствует их истинной сути, и ради этого часто идут на поводу у тех, кому хотят понравиться. Нынешний день исключением не станет, вот только достичь цели им не удастся, так что не стоит и стараться, растрачивая понапрасну свое обаяние.

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